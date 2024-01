Luke «The Nuke» Littler fikk en drømmestart på finalen, men måtte til slutt se seg slått av verdensener Luke Humphries etter en real kollaps.

Underveis i mesterskapet fikk 16-åringen vel så mye oppmerksomhet for utseende som sine sportslige prestasjoner. Spesielt skjeggveksten har blitt et omdiskutert tema på internett.

– Det er det folk snakker om. De sier at jeg har fint skjegg til å være 16 år. Det er mange 16-åringer og voksne mennesker som ikke har noe skjegg, sier Littler i et intervju med BBC.

Littler forteller at denne diskusjonen på ingen måter er ny for ham.

– Da jeg var 14 år sa folk også at: «Han der er ikke 14 år». Det var det samme da jeg var 15. Jeg bryr meg ikke. Jeg vet at jeg er 16 år. Jeg stenger det bare ute, ler av dem eller lar vær å svare, sier han og smiler.

I løpet av verdensmesterskapet gikk han fra å være ranket som nummer 164 i verden, til nummer 31.

Under mesterskapet ble unggutten et fenomen verden over. Det har sølvvinneren - som er Manchester United-supporter - fått merke i innboksen sin.

– Alt er bare sprøtt. David Beckham skrev «Bra jobbet. Én gang rød, alltid én rød». Jeg har også fått meldinger fra Luke Shaw og Jesse Lingard. Rio Ferdinand har invitert meg med på podkasten sin. Ja... Det er bare helt sprøtt, sier han.