Finske Kerttu Niskanen gikk i mål med tiden 25.28 og vant søndagens 10-kilometer foran tyske Victoria Carl og amerikanske Jessie Diggins.

Ingen norske kom på pallen. Heidi Weng var beste norske på 6. plass 40,8 sekunder bak Niskanen.

– Det er skuffende laginnsats av de norske damene, jeg hadde forventet mer når vi kommer til Tour de ski, sesongens høydepunkt. Da skal vi ha noen som kjemper om pallen, sier Viaplay-ekspert Niklas Dyrhaug.

Norge kun tatt to av totalt 24 pallplasser på distanseløp så langt denne sesongen. Begge ved Heidi Weng.

– Laginnsatsen er dessverre altfor dårlig, fortsetter Dyrhaug.

Weng ble nummer seks, Astrid Øyre Slind nummer åtte. Anne Kjersti Kalvå var skuffet over sin 17.-plass og gikk i over minuttet bak Niskanen.

– Det er dårlig. Det er ikke der jeg vil være. Det er skuffende, og jeg får nok en gang dårlige svar fra kroppen. Det er ingen god følelse, sier Kalvå til VG.

Astrid Øyre Slind var ett av de norske håpene lørdag. Hun ble nest beste norske som nummer åtte.

– Jeg tror alle føler at det går litt under pari hele veien. Det er ikke langt opp og umulig med pallplass, men jeg tror alle skulle ønske at vi var litt lenger frem, ja, sier hun til VG.

FRUSTRASJON: Astrid Øyre Slind forteller om norsk frustrasjon etter 10-kilometeren. Foto: Terje Pedersen / NTB

Øyre Slind forteller om et frustrert norsk lag når det kommer til distanseløp så langt denne sesongen.

– Vi prøver, prøver og prøver, men det går liksom aldri helt inn. I fjor var det mer stang inn. Det er vanskelig å forklare hvorfor det er sånn. Man merker at alle er litt frustrerte.

Det norske laget godtar at tv-titterne og ekspertene krever flere pallplasser.

– Jeg opplever ikke at frustrasjonen brer seg i laget, men jeg føler med Kalvå. Hun var en av de beste klassisk-løperne i fjor. Vi har en nøtt å knekke, sier trener Sjur Ole Svarstad.

BESTE NORSKE: Heidi Weng ble nummer seks på 10-kilometeren i Toblach. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Det er brutalt med toppidrett. Har man en litt tyngre dag så taper man sekunder hele veien. Det ser kanskje verre ut enn det er, sier Lotta Udnes Weng til VG om den norske laginnsatsen.

Udnes Weng ble selv nummer 20.

Svenskene hadde heller ingen stor dag på 10-kilometeren. Linn Svahn, som gikk til topps på lørdagens sprint, ble beste svenske som nummer ni.

Frida Karlsson ble nummer elleve.

– Det var dårligere enn det jeg hadde håpet på, sier Karlsson til VG.

Ebba Andersson har hatt en meget sterk start på verdenscupsesongen og er regnet som en av sammenlagtfavorittene i Tour de Ski.

Hun var også en av favorittene på 10-kilometeren, men har slitt med coronasykdom i julen. Hun gikk i mål nesten ett minutt bak Niskanen.

– Det er frustrerende, sier Andersson.

SLET: Ebba Andersson under 10 kilometer klassisk i Tour de Ski. Foto: Terje Pedersen / NTB

På lørdagens sprint maktet hun heller ikke å kvalifisere seg til finalene, og forklarte overfor Viaplay at hun slet med menssmerter.