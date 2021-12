Quiz: Nå kan denne julegenseren bli din

Sport

De to kapteinene står foran hver sin utfordring i eliteseriens siste serierunde. Eikrems Molde må slå Haugesund for å ha sjans på gullet, mens Gauseths Mjøndalen må vinne mot Bodø/Glimt for å unngå nedrykk og samtidig hjelpe MFK til topps på tabellen.

I podkasten pirker Gauseth borti den iboende negativiteten til folk som har bodd i Romsdal hele livet, og forklarer hvorfor han tror dette scenarioet kan slå inn søndag. Han snakker også om statuen Erling Moe har lovet å reise av ham i Molde sentrum dersom Mjøndalen bidrar til at Molde blir seriemester.

De to fotballprofilene har vært kompiser siden oppveksten i Molde og har blitt nære venner i voksen alder. Eikrem erkjenner at han blir rørt av de fine ordene når Gauseth beskriver det spesielle vennskapet.

Det blir gjensyn med historien som førte til at Eikrem leste et bibelvers av Matteus under en dåp i Nordlandet kirke i Kristiansund i september. Dette er også en av årets mest leste sportssaker på Rbnett og ble frontet med et bilde av Eikrem og Gauseths da fire måneder gamle sønn William. Du får også vite bakgrunnen til den for mange ukjente Rival-legenden som også er med på bildet.

Eikrem inviterer lytterne til en enkel Gauseth-quiz. Alle som vil svare på spørsmålet kan sende en epost til trond.hustad@r-b.no og være med i trekninga av den blåhvite julegenseren fra MFK som Molde-kapteinen har på seg under innspillinga av «RB-sporten».

Christian Gauseth og Magnus Eikrem snakker om fotball og livet i samtale med Ole Bjørner Loe Welde og Trond Hustad.

Du kan høre «RB-sporten» der du vanligvis hører podkast. Du kan også spille av episoden i vinduet øverst i denne saken.