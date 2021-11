Hør Hareides stikk til Molde før storkampen

Sport

Det er bare noen dager igjen til det som er det store høydepunktet i sesongen for mange i og rundt Molde Fotballklubb. Erkerival Rosenborg står nemlig på motsatt banehalvdel på Aker stadion søndag kveld, og for gjestende lags trener blir det en ekstra spesiell kamp.

Åge Hareide har både vært spiller og trener i Molde Fotballklubb. 68-åringen er i tillegg æresmedlem i MFK. Og det er Molde han kaller hjem, og det er byen han skal bo i når en lang og suksessrik trenerkarriere tar slutt etter årets eliteseriesesong.

Sunnmøringen var denne uka gjest i Romsdals Budstikkes podkast RB-sporten, der han snakket litt om hvordan det er å ta med seg Rosenborg-laget «hjem» til Molde. Du kan også høre om da trenerne for de rivaliserende klubbene nylig møttes hos fiskehandleren i Molde.

Det blir i tillegg prat om patriotiske moldensere, belastningen av å være fotballtrener i hjembyen og det tøffe Rosenborg-året. Den rutinerte og meritterte fotballtreneren kommer også med følgende melding:

– Vi har notert oss at Molde har slått seg til ro med å bli nummer to. De har til og med skrevet et brev om det. Det er jo fint. Da vet vi at de er fornøyde med sølv. Da trenger de ikke gå for gull.

Programleder Ole Bjørner Loe Welde og sportsjournalist Martin Brøste deltar også i podkastepisoden. Den kan du høre på øverst i denne saka eller der du vanligvis lytter til podkast.