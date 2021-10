Så mange billetter er solgt til kveldens storkamp

Sport

Onsdag kveld tar Molde imot serieleder Bodø/Glimt i flomlyset på Aker stadion. Ett poeng skiller lagene, og det kan bli et forrykende oppgjør mellom to gulljagende lag. Markedssjef i MFK, Oddvar Talset, forteller at det onsdag formiddag er solgt rundt 6000 billetter. Rundt 100 av dem til bortesupporterne.