Drama i 3. divisjon – Træff kan ta igjen topplagene

Sport

Før helga ligger Træff på tredjeplass, ett poeng bak Strindheim og tre poeng bak serieleder Spjelkavik. Disse to lagene møtes i Trondheim lørdag klokka 13, og med uavgjort her kan Træff nærme seg tabelltopp med seier mot Tiller. Det viktigste for Molde-laget er selvsagt at Spjelkavik ikke vinner og rykker ytterligere ifra på førsteplass.