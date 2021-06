Knudtzon om hetsen da han gikk til Molde: – De ville brekke beina mine

Sport

Knudtzon har blitt møtt med buing og bannere på Åråsen de siste årene, ikke minst da han scoret mot gamleklubben for to år siden. Han opplevde til og med hets da han stilte opp for å hedre klubblegenden og kompisen Frode Kippe i fjor.

– Sånn er det. Fotball er følelser, så det er på en måte greit at jeg fikk noen tilrop. Akkurat den buinga i Frodes testimonial kunne de kanskje spart seg for, sier Knudtzon, som understreker at han fortsatt har et godt forhold til LSK.

– Jeg var der i ni år, og det setter jo spor. Jeg har ikke noe vondt å si om klubben eller menneskene i organisasjonen. Men det er et par andre der som jeg trodde jeg hadde et godt forhold til, og som sto og ropte i megafonen at Lillestrøm skulle knekke beina mine. De har jeg ikke like mye til overs for, forteller Knudtzon.

32-åringen begynte med seniorfotball i Ullern som 15-åring. I 2007 debuterte han i eliteserien for Lyn, og seinere ble det ni sesonger i Lillestrøm. Nå er han inne i sin tredje sesong for Molde. Kontrakten går ut i desember, og i klippet under kan du se hvordan Knudtzon reagerer når han blir spurt om han fortsetter karrieren i MFK.

Mannen med 350 kamper og 51 scoringer i eliteserien får mye ros fra panelet, spesielt for én egenskap som er viktig for Molde-laget. Knudtzon får også kritikk på ett område der han selv er enig i at han ikke har vært god nok.

