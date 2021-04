Moldes basket-jenter trenes av tidligere USA-proff

Sport

Tenk å få spille basketball med en tidligere USA-proff som trener. Greg Knudson (som egentlig heter Raymond Gregory), har 15 år bak seg profesjonell spiller. Først i USA og Sør-Amerika. Etter at han flyttet til Norge, ble det proff-spill for Bærums Verk og Bergens-klubbene Frøya og Hop. Noe av det første 49-åringen gjorde etter at han kom flyttende var å starte basketklubben Molde Jazzers.