Her er ekspertens argumenter for MFK-seier i Spania

Sport

Petter Veland er trolig den mannen i Norge som har best kontroll på spansk fotball. Denne uka er han gjest i podkasten RB-sporten og forteller litt om hva som venter MFK i Europa League-kampen mot spanske Granada førstkommende torsdag.

Veland jobber som fotballkommentator og er i tillegg én av tre fotballglade herrer som prater om spansk fotball i podkasten La Liga Loca.

Vestlendingen kan avsløre at det er store skadeproblemer i Granada for tida. I den første kampen mot Molde må også tre spillere stå over på grunn av for mange gule kort.

– Det er selvsagt lett å tenke at man ikke har sjans mot et lag fra La Liga, fordi nivåforskjellen på ligaene i utgangspunktet er så store. Samtidig er det sånn at når Molde først skal møte et lag fra Spania i mars, så er dette en perfekt anledning til faktisk å slå et lag ut over to kamper, mener Veland.

– Granada er så på felgen nå med tanke på hvor lang sesongen deres har vært, og hvor mange kamper de har spilt. Ikke minst har de en skadesituasjon som ikke likner grisen. Skal Molde noen gang slå et spansk lag over to oppgjør i mars, utenfor sesong, så er det nå, fortsetter han.

I podkasten, som du kan høre øverst i denne saka, gir Veland sitt forhåndstips til torsdagens kamp. Han forteller også den artige historien om den utrolige tilfeldigheten som gjør at han følger spansk fotball så tett. I tillegg avslører han hvorfor en av Molde-spillerne har kallenavnet «Mors».

RB-sportens panel består denne gangen også av Ole Bjørner Loe Welde, Martin Brøste og Carl Henrik Indbjør. De hører også på den nye MFK-låta «Me ska te Granada».

Podkasten kan du høre øverst i denne saka eller der du vanligvis lytter til podkast.