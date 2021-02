Derfor tror eksperten Molde kan vinne mot Hoffenheim

Sport

Sundet følger Bundesliga tett og har sett Hoffenheim en rekke ganger denne sesongen, seinest i 2-2-kampen mot Borussia Dortmund lørdag. Han mener MFK kan hevde seg i de to kampene mot en antatt bedre motstander.





- Ja, det er mulig. Jeg trodde faktisk ikke at det var mulig da trekninga kom for jeg synes Hoffenheim er et bra lag, men så har de ikke vært i god form den siste tida. Det er slik at verden er rar i 2020 og 2021 med koronafotball, som gjør at det virker som avstanden mellom gode og dårlige lag noen ganger er mye større og noen ganger mye mindre. Vi har fått mange rare resultater det siste året, så at Molde skulle slå ut Hoffenheim er jo egentlig ikke rarere enn at Bayern München slo Barcelona 8-2. Så, ja, det er mulig, mener Sundet.

Han peker på at Hoffenheim har manglet noen forsvarsspillere i det siste - blant andre en skadet Håvard Nordtveit - og har sluppet inn en del baklengsmål på overganger imot.

- Hoffenheim står fryktelig høyt, så hurtige spillere i Molde kan få ganske gøye arbeidsforhold hvis de klarer å kontre, tror Sundet.

Sammen med Asbjørn Slettemark og Runar Skrøvset står han også bak podkasten «Dritte Halbzeit» som handler utelukkende om tysk fotball.

I «RB-sporten» er Hoffenheims spesielle historie, Erling Haalands sensasjonelle karriere og MFKs offensive skadeproblemer tema.

Du får også høre hvilken Hoffenheim-spiller Molde må stoppe hvis de skal unngå baklengsmål i torsdagens kamp.

Panelet ellers består av Ole Bjørner Loe Welde, Trond Hustad og Pernille Huseby.





Eivind Bisgaard Sundet (41) var i Vålerenga som junior og spilte i 1. divisjon for Romerike og Mandalskameratene. Etterpå var han trener i Skeid og Oldenborg. Sundet har fem aldersbestemte landskamper og to scoringer fra ungdomsårene, der han blant annet var på lag med John Carew, Ragnvald Soma og Tommy Øren. Han spilte også landskamper sammen med de tidligere MFK-talentene Torgeir Ruud Ramsli og Svein Tore Brandshaug.