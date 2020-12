Arsenal, Hulsker og norske dommere – her er årets mest populære episoder av RB-Sporten!

Sport

Flest har lyttet til episoden «Dommeren dømmer». Den har 3220 avspillinger.

På andreplass finner vi episoden med artigkaren, fotballspilleren og fotballeksperten - selveste Bernt Hulsker.

2203 personer har lyttet til hans hysteriske historier fra Europa-eventyrene han har vært med på.

På tredjeplass finner vi episoden i forkant av Arsenal-kampen. Dette var årets desidert største kamp for MFK, og panelet hadde troa på at Molde kunne hevde seg mot det engelske storlaget. To tap til tross, så er det vel få som kan glemme Martin Ellingsens perle-scoring på Emirates. 2048 hørte på episoden.

På fjerdeplass finner vi en episode dedikert til MFKs kapteiner. Gjest i studio var den da ferske MFK-kapteinen, Magnus Wolff Eikrem. Panelet mimret tilbake til «gamledager», og kåret sin egen favoritt-kaptein.

Episoden ble lyttet til av 1987 personer.

På sjetteplass finner vi episoden «MFK i Europa (før KuPS)». Magne Hoseth og Knut Anders Fostervold var med på den største bragden i Molde Fotballklubbs historie. I denne episoden mimrer de tilbake til opplevelsene for 21 år siden.

Episoden har til nå fått 1971 avspillinger.

Episoden «Tålmodighet og storhet» var den første episoden etter koronautbruddet i mars. Her snakker panelet blant annet om tidenes mest legendariske MFK-video, da Bondevik satte Røkke og Nesbø i skyggen.

Episoden har blitt lyttet til 1867 ganger.

På sjuendeplass finner vi episoden hvor panelet i RB-Sporten tar farvel med legenda Vegard Forren.

Episoden ble lyttet til 1864 ganger.

På åttendeplass finner vi podkast-episoden med sjefen sjøl, MFK-direktør Ole Erik Stavrum. Der forteller han om de nervepirrende minuttene da Molde måtte ut i straffesparkkonkurranse på Kypros. Han forteller også om en noe utdatert hobby!

Episoden har blitt lyttet til 1836 ganger.

På niendeplass finner vi episoden «Jubilanten». I anledning sin 50-årsdag ble Molde-trener Erling Moe invitert i studio.

Der ble karriera til Moe gått gjennom steg for steg, og han tar oss selv igjennom noen av opplevelsene han har hatt i sine ulike roller gjennom åra. Denne episoden ble lytta til 1756 ganger.

På tiendeplass finner vi episoden «Nederlaget». Den ble spilt inn rett i etterkant av Moldes sure bortetap mot suverene Bodø/Glimt. Det gjenspeiles både i stemninga og den litt aggressive tonen hos enkelte i panelet. Men heldigvis fikk Moe og co satt skapet liiiitt på plass på Aker stadion.

Episoden er lyttet til 1687 ganger.