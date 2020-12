Sport

MOLDE: Til tross for at mildværet også nådde Bjorli, kan arrangøren melde om fine forhold i løypa denne helga. Rennet, som gikk lørdag, hadde cirka 90 deltagere. Blant disse var det i all hovedsak deltagere fra Møre og Romsdals Skikrets, men det var også deltagere fra Dombås IL og Surnadal IL, som tilhører Sør-Trøndelag skikrets.