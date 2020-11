Sport

Ronald og Thomas er to av fire som er innleid av det europeiske fotballforbundet (UEFA) for å sørge for at Aker stadion ser nøyaktig ut som det skal gjøre på en stor europeisk fotballkveld. For det er det ingen tvil om at det blir når Arsenal kommer på besøk torsdag kveld. Den svenske ferjemannen Ronald Lillevars er glad han kom seg gjennom covid-nåløyet og får med seg denne godbiten.