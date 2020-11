Betalte bot for poengtap og ødela europacuptrofé: Hør Molde-trenerens utrolige historier

Sport

I podkasten snakker de blant annet om nedturen mot Byåsen sist helg og prøver å forklare hvordan medaljejagende MHK skal unngå de unødvendige poengtapene framover.

– Vi må stikke fingeren i jorda. Det var et overraskende tap. Såpass godt kjenner jeg styrkeforholdet. Det er ingen tvil om at vi roter det til, er trenerens dom etter ettmålstapet sist søndag.

Meritterte Moen forteller ellers litt om sin innholdsrike trenerkarriere, der han blant annet jobbet 21 år i ulike roller i Larvik HK, da klubben hadde sin storhetstid for noen år siden.

Du kan også høre den utrolige historien om da spillerne i ungarske Siófok måtte betale bøter etter at de ikke vant en seriekamp for et par år tilbake, samt hvordan 55-åringen ødela europacuptrofeet på festen etter at klubben vant EHF-cupen i fjor.

Sherin Obaidli avslører også hvorfor hun takket nei til et tilbud om å bli utenlandsproff i Romania tidligere i år. Duoen snakker i tillegg om klubbens ambisiøse mål for framtida.

