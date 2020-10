Rbnett sender den historiske håndballkampen

Sport

Redaktør Ole Bjørner Loe Welde bekrefter fredag at mediehuset er enig om en avtale med klubben.

- Dette er en historisk kamp. Det er første gang et lag fra Romsdal deltar i europacup i håndball. Koronasituasjonen gjør at det er sterkt begrenset publikumskapasitet. Vi er derfor glade for at vi kan vise kampen direkte på Rbnett slik at alle håndballinteresserte kan få den med seg, sier Welde.

Rbnett viser også Moldes kamper i eliteserien.

- Vi har satset på håndball i to sesonger nå, og ser at det er økende publikum for dette i Romsdal. De aller fleste kampene går direkte på Rbnett for abonnenter. Denne gangen går kampen åpent, fastslår Welde.

Teamkoordinator Carl Henrik Indbjør i Molde HK Elite er svært fornøyd med avtalen.

-Det er Nent som eier rettighetene til Europa-kampene, men de ønsket ikke å benytte seg av disse. Vi fikk tillatelse fra dem til å selge kampen til en åpen kanal, og vi er veldig glade for at den nå skal sendes på Rbnett. Et spleiselag mellom Romsdals Budstikke, sponsorer og Molde kommune dekker inn produksjonskostnadene, sier Indbjør.

Molde møter Hypo Niederösterreich i kvalifisering til European League. Avkast i Molde Arena lørdag er klokka 16.

Returkampen spilles i Østerrike lørdag 17. oktober.