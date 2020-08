Rbnett sender Moldes skjebnekamp i Europa

Sport

Sammen med VG har Romsdals Budstikke kjøpt rettighetene til MFKs kamper i de tre første kvalifiseringsrundene i Champions League.

- Vi ser at sendingene fra kvalifiseringskampene til Champions League er svært populære. Derfor er vi glade for at vi har en avtale som gjør at også neste runde vises dirkete på Rbnett, sier ansvarlig redaktør Ole Bjørner Loe Welde.

Han forteller at Rbnett har hatt opptil 8000 innloggede abonnenter pr. kamp på de to første rundene hjemme mot finske KuPS og borte mot slovenske Celje.

Romsdals Budstikke og VG om rettighetskjøpet og produksjon. Dette gir nyttig erfaring til mediehuset.

- Det er inspirerende at et stort mediehus som VG ønsker å samarbeide med oss. Vi ser at vi utfyller hverandre godt. Vi er tett på MFK, og ser at det er nyttig for begge parter. Samtidig har de et profesjonelt tv-miljø som tilfører viktig kompetanse, sier Loe Welde.

Mediehusene har valgt å kjøre sendingene med egne kommentatorer.

- Fotballsendingene til 1FM gjør at vi har kompetanse på fotballsending. Calle Inbjør er en engasjert og dyktig fotballkommentator. Sammen med våre ekspertkommentatorer gjør han sendingene mer lokale. Det ser vi at publikum setter stor pris på, sier Welde.

Dersom Molde vinner i tredje kvalikrunde, er klubben klar for playoff til Champions League som trekkes 1. september. Dette er en dobbeltkamp som spilles 22. eller 23. og 29. eller 30. september. Disse kampene er ikke en del av avtalen til Romsdals Budstikke, og vil trolig bli vist på en norsk tv-kanal.

Selv om Molde taper denne fjerde runden, går klubben direkte inn i gruppespillet i Europa League og er dermed sikret seks kamper utover høsten.

Dersom Molde skulle tape tredje kvalifiseringsrunde til Champions League, går klubben inn i playoff til Europa League og kan dermed sikre plass i gruppespillet der. Dette avgjøres i en enkelt kamp, som i tilfelle blir vist på Rbnett.

På grunn av karanteneregler er det ikke klart om kampen kan spilles i Aserbajdsjan eller i et nøytralt land. Kampen skal spilles tirsdag 15. eller onsdag 16. september.