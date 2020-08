Nå skal dette løpet arrangeres igjen

Sport

Festivalen ble arrangert første gang i fjor med totalt 70 deltakere.

Her kan du se glimt fra fjorårets løp.

Konseptet består av forskjellige løp der løperne kan finne en distanse som passer.

- Vi tenker langsiktig med denne festivalen, og målsettingen er at den skal vokse seg sakte men sikkert større år for år. Det er stor interesse og mye positiv omtale om arrangementet og omgivelsene, både fra nasjonalt og internasjonalt hold. Interessen for årets arrangement er stor, og i år har vi gleden av å ha verdens beste fjelløper og mange ganger verdensmester Kilian Jornet på startstreken, sier initiativtaker Geir Konrad Moen.

De to langløpene som deltakerne kan velge er en blanding av sti, fjell, urørt natur og orientering. Løperne skal innom fjellvannene i Måndalen, sju på den korteste løypa og 17 på den lengste.

- Vi har bemanning på vannene der alle deltakere må innom og registre seg underveis. Naturen brukes som den er, uten å tilføre egen løypemerking spesielt for løpet. Deltakerne må navigere fra start til mål utfra en detaljert løypebeskrivelse og offisielt GPS spor som de får tildelt, forklarer Moen.

Her er de ulike løypene:

Childrens Terrain Run: 2 løyper (1,2 km og 2,8 km) – den korteste opp til 9 år, den lengste fra 10 år.

Vertical Run/Klauva Opp: 4 km lang og 750 høydemeter. Trimklasse og konkurranseklasse.

7 Lakes Run: 7 fjellvann, 26 km lang og 2200 høydemeter.

17 Lakes Run: 17 fjellvann, 55 km lang og 4500 høydemeter.

Søndag 23. august er reservedag for arrangøren i tilfelle dårlig vær på lørdag. Løpet arrangeres etter gjeldende smittevernregler for både deltakere og publikum.