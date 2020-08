Overrasket seg selv med sterke resultater i NM: – Helt vanvittig 

Sport

Vetle Solenes (19) og hesten Damiano B kom på en imponerende 4.-plass under NM i sprangridning for unge ryttere i helga i klassen 18 til 21 år. I tøff konkurranse med landets beste unge rytteren leverte Solenes jevne resultater. Først i to innledende runder onsdag og torsdag forrige uke på høyden 140 centimeter, før han fulgte opp under lørdagens to finaleomganger på høyden 145 centimeter.