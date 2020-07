Podkast: – Gullkampen er allerede kjørt 

Sport

I denne utgaven av RB-sporten tar panelet for seg skuffelsen i Bodø, hvor MFK tapte 1-3 søndag kveld.

Panelet består denne gangen av programleder Calle Indbjør, tidligere MFK-kaptein Knut Anders Fostervold og supporter og journalist Pernille Huseby. De gjør et dypdykk i kampen, og er spesielt lite tilfreds med det MFK presterte etter at de havnet under 1-2.

Huseby så kampen sammen med et knippe andre supportere. Hun ser ikke noen vei tilbake for MFK, og mener gullkampen allerede nå er kjørt.

– Gullet går til Bodø. Om Molde skal være så dårlige mot lag som de skal være jevne med, ser jeg ingen annen utvei, tordner supporteren.

– MFK kan og bør snu dette

Fostervold er på sin side hakket mer sindig.

– Så helsvart ser ikke jeg på det. Jeg har vært med å snu sånne ting selv tidligere. Jeg både tror og mener at bør MFK kan snu dette, sier Fostervold om gullkampen.

Panelet har også med seg reporter Daniel Nerli Gussiås fra Bodø, som tar seg en prat med Molde-trener Erling Moe.

Hareide igjen tema

I tillegg til diskusjoner rundt nederlaget i Bodø, er panelet innom andre emner rundt MFK. Blant annet situasjonen rundt Åge Hareide og Rosenborg.

Episoden kan høres der du hører podkast.