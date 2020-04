Molde-spiller nominert til årets mål – se alle scoringene her

Sport

Molde HK Elite scoret mange flotte mål sist sesong, men det er ikke en flyver eller trick-skudd som er plukket ut av Norsk Topphåndball. Toppklubbenes organisasjon har valgt en frekk scoring av bakspilleren Mathilde Rivas-Toft i hjemmekampen mot Tertnes i januar.

– Blant tusenvis mål denne sesongen skal det nå kåres hvilket som er det beste. I regi av Norsk Topp håndball (NTH) er det plukket ut en scoring fra hvert av lagene i kvinnenes og mennenes REMA 1000-liga, denne sesongen. Blant disse skal det gjennom avstemming kåres Årets mål i 2019/2020 sesongen, heter det i en pressemelding.

Rivas-Toft skal konkurrere mot scoringer av følgende motspillere: Henny Reistad (Vipers), Linn Gossé (Tertnes), Lorin Sendi (Oppsal), Dorthe Groa (Gjerpen), Tina Magnus (Follo), Andrea Solstad (Fana), Julie Bøe Jacobsen (Byåsen), Karoline Borg (Aker), Kristina Novak (Sola), Guro Nestaker (Storhamar) og Andrea Rønning (Fredrikstad).

Alle scoringene ligger på www.topphandball.no og avstemningen avsluttes 3. mai.

Mathilde Rivas-Toft kom til Molde fra Larvik før sist sesong. Hun har tidligere spilt for Nordstrand, Oppsal og Aker. 23-åringen har en rekke kamper for aldersbestemte landslag, og spilte blant annet junior-VM i Russland sammen med Mona Obaidli for fire år siden. Hun er også tatt ut på rekruttlandslaget flere ganger, seinest i desember.

Mathilde Rivas-Toft har kontrakt med Molde HK Elite fram til sommeren 2021.