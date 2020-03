Vil ha flere kvinner i idrettstoppen

Sport

Tirsdag, for to uker siden, ble seminaret «Gender equality in sport» om kjønn og likestilling i idretten avholdt ved Høgskolen i Molde. Seminaret var en del av Erasmus-samarbeidet Høgskolen har med sju andre utdanningsinstitusjoner i Europa. De fleste påmeldte var Sport Management-studenter, men det var også representanter fra samarbeidsinstitusjonene.