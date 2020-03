Klubbens fotballsatsing lå nede med brukket rygg etter spillerflukt. Nå stiller Rival både seniorlag og juniorlag

Sport

MOLDE: Juniorlaget har ikke vært i virke siden 2015. A-laget for herrer måtte si stopp før fjorårets sesong. Det har vært noen tøffe år for klubbens voksenfotball. Nå er imidlertid Rival tilbake på fotballscenen etter at klubbens ledere og trenere bestemte seg for å stille både juniorlag og seniorlag i 6.divisjon kommende sesong.