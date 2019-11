Molde-kapteinen letter på sløret: – Har lyst til å prøve noe nytt

Sport

Ruben Gabrielsen er gjest i denne ukas podkastepisode av RB-sporten. Molde-kapteinen forteller om hvordan han opplevde gullfeiringa etter at MFK ble seriemestere for halvannen uke siden.

27-åringen har også snart bare en måned igjen av kontraktstida i Molde, men det har fortsatt ikke kommet noen avklaring rundt hans framtid. I RB-sporten letter han litt på sløret og deler litt av hans tanker rundt kontraktssituasjonen.

– Nå har jeg spilt ti år i Eliteserien. Det er klart at jeg har lyst til å prøve noe nytt. Mange sier at jeg har hatt min beste sesong i år, og at kanskje tiden er inne for å prøve noe nytt. Men det kommer helt an på. Jeg har en familie som skal trives og det er mange faktorer som spiller inn. Vi får vente og se hva det blir til. Det blir vel en sånn familiesammenkomst med både besteforeldre og broren min, så får vi finne ut av det sammen, sier Gabrielsen.

Panelet består ellers av Ole Bjørner Loe Welde, Pernille Huseby og Martin Brøste.

I podkasten forteller Gabrielsen også om hvordan det var å måtte melde forfall til landslagssamling, hva han syns om Moldes kebabsjapper og at han kanskje kunne vært landslagsspiller i en helt annen idrett enn fotball.

Hør også den elleville historien om Molde-spilleren som kom inn i MFK-garderoben før den avgjørende gullkampen med en litt annen bekledning enn resten av laget.

– Hva er det du driver med? spurte han lagkompisen som sa at han gledet seg til å feire seriegull seinere på kvelden.

Du kan høre RB-sporten der du vanligvis hører podkast eller i videovindet øverst i denne saka.