Tok tredjeplass i NM i sportsdrill

Sport

Lørdag var det NM «solo event» i sportsdrill i Ålesund. Her konkurrerte de i «onebaton» og «twobaton», der man viser tekniske ferdigheter med henholdsvis én og to staver til standardisert musikk.

Ni jenter fra Molde drill deltok i konkurransen, og Ida Brakstad Orset kom på tredjeplass i klassen «onebaton rekrutt level B», opplyser Berit Eikebu i Molde drill.

Marit Elise Hoel Sandal, Emma Høgseth og Ida Indbjør Eikebu kom til finalen i «twobaton junior level B», men nådde ikke helt opp til pallen.

Eikebu forteller videre at dette er første gang Molde drill deltar på NM i sportsdrill.

– Vi deltar vanligvis på konkurranser i Norges Musikkorps Forbund. I 2021 er det for første gang velles VM for sportsdrill og korpsdrill, og de to forbundene vil på sikt slås sammen, sier Eikebu.

