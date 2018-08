Skotsk motstand for Molde i neste runde

Sport

Etter at Ole Gunnar Solskjærs menn vant 2-0 mot Albanske Laci tidligere torsdag, og dermed sikret videre avansement med 5-0, var det bare å vente på kampen mellom greske Asteras Tripolis og skotske Hibernian.

Første kamp vant skottene 3-2, men det var ventet at de skulle få tøff motstand mot borte mot Asteras Tripolis seint torsdag kveld.

Holdt unna

Hibernian klarte imidlertid oppgaven – kampen endte 1-1, og dermed 4-3 sammenlagt til skottene.

Det var også Hibernian som åpnet best i Tripoli, med en scoring av John McGinn bare minuttet før pause. Grekerne utlignet drøyt ti minutter ut i andre omgang, men da dommeren blåste sluttsignalet sto det fortsatt uavgjort, og dermed videre avansement for Hibernian. Asteras Tripolis fikk forøvrig en spiller utvist i starten av andre omgang, og spilte derfor nesten halve kampen med bare ti mann.

Hibernian er ett av to topplag som hører til i Edinburgh. Den andre er Heart of Midlothian FC, som regel bare kalt Hearts. Hiberninan er fra gammelt av det katolske laget. Svein «Matta» Mathisen hadde et kort opphold i klubben i 1978. De spiller på Easter Road Stadium som har en publikumskapasitet på drøyt 20.000.

Klubben endte på fjerdeplass i Scottish Premiership sist sesong med 67 poeng, godt bak Celtic (82 p), Aberdeen (73 p) og Rangers (70 p). Det øverste nivået til skottene starter ny sesong til helga, ei uke før Premier League.

Ønsket seg til Skottland

Moldes første målscorer borte mot Laci, Fredrik Aursnes, fikk dermed ønsket oppfylt:

– Klimamessig så passer nok en tur til Skottland best, og baneforholdene er vel bedre der, sa han til Rbnett etter å ha avsluttet oppgjøret i Albania med opp mot 35 varmegrader.

I den tredje kvalifiseringsrunden til Europaligaen spiller Molde først borte (9. august), deretter hjemme påfølgende torsdag (16. august).