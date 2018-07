Bjerkeli Grøvdal satte årsbeste

Sport

Karoline Bjerkeli Grøvdal løp inn til 11.-plass på 3000 meter hinder under Diamond League i Monaco fredag. Hun kom fra høydetrening i St. Moritz og deltok i Monaco for å sjekke formen foran EM i Berlin. Isfjorden-jenta løp inn til 9.18,36, som er årsbeste med ti sekunder for henne.

– Jeg er veldig fornøyd med at det begynte å løsne mot slutten. Dette er et skritt i riktig retning. Det gikk utrolig fort fra starten av, men jeg er fornøyd med et godt taktisk løp, sa Grøvdal til NRK.

Beatrice Chepkoech fra Kenya vant og knuste verdensrekorden med tiden 8.44,32. Den gamle rekorden var på 8.52,78 og tilhørte Ruth Jebet, som løper for Bahrain. Hun satte rekorden i Paris i 2016. Jebet har senere avlagt en positiv dopingprøve og er suspendert mens saken behandles.

Chepkoech senket altså rekorden med nesten åtte og et halvt sekund.