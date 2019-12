Falske julehistorier

Kommentar

Like sikkert som at julegrana tennes er det at noen bruker førjulstida til å føre diskusjoner på sosiale medier om at «Jula er under angrep». Utgangspunktet kan være et løsrevet sitat hentet fra en lokalavis eller en falsk artikkel fra et såkalt viralt nettsted. I kommentarfeltet kappes folk raskt om å være mest opprørt. Det siste året har også statsråder og politiske parti kastet seg med, uten å sjekke kilder. Det blir fort veldig galt. Denne uka tok Høyre sjølkritikk etter å ha lagd en post om at det «selvfølgelig skal være lov å si julemat og juleball» med henvisning til en debatt ved en skole i Telemark. Også barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad proklamerte opprørt sitt syn på saka via Facebook. Skolen avkreftet raskt det hele.

I Romsdals Budstikke har vi mange juletradisjoner. Vi har allerede spist julelunsj, og i kantina har vi juletre. Vi deler ut lokale julestjerner til mennesker som fortjener en hyllest eller oppmuntring, og vi inviterer leserne med på en konkurranse hvor vi tipper vekta på julegrisen «Bustus». Fortsatt er vi bare i starten av desember. Seinere skal vi invitere bedriftens pensjonister på mat, og vi skal spise julegrøt. Førjulstida er ei tid hvor vi jobber mye, men samtidig er litt ekstra sosiale. Mitt inntrykk er at mange i Budstikka setter pris på disse førjulsaktivitetene. Samtidig er det viktig at det ikke er tvang. Det er religionsfrihet, og det kan være lærerikt å lytte til andre, også i jula. På en arbeidsplass skal det, som i samfunnet ellers, være rom for å ha ulikt syn.

Iveren etter å passe på at andre feirer jul slik som oss undrer meg. Rundt om i landet sitter det rektorer og skoleledere og skriver brev til foresatte om barnas juleaktiviteter. Det er faktisk blitt en krevende øvelse. En dårlig formulering kan raskt føre til en storm av reaksjoner. Fra barndommen husker jeg at det var noen på skolen som ikke var med på skolegudstjenestene. Det var sjølsagt greit. Når flertallet gikk i kirka satt de igjen på et klasserom og puslet med noen oppgaver. Mer dramatisk var det ikke, og verre er det ikke i dag heller. At skolene informerer om dette gjennom et brev og ber om påmelding til gudstjenesten er ryddig og lite å bli opprørt over.

Det skal være rom for diskusjoner og debatt, også om julefeiring og religion. Jeg respekterer at folk har et annet syn enn meg, samtidig håper jeg at flest mulig prøver å søke opp fakta før de roper. Slik vi tidvis holder på nå står man i fare for å ødelegge noe ved de fineste feiringene vi har i Norge. Jul, påske og nasjonaldagen samler folk. Derfor trenger vi ikke et ordskifte som skaper unødig avstand.

God helg!