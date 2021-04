Påskekrim fra bruktbutikken

Frihelg

Opp gjennom åra har jeg kjøpt mange bøker. Noen svært få tror jeg at jeg kommer til å lese på nytt. De fleste har jeg lest bare en gang. Noen klarte jeg ikke engang å avslutte. De største bomkjøpene har blitt lagt bort etter bare noen sider. I vinter en gang bestemte jeg meg for å rydde litt i bokhylla. Vi sorterte i tre kategorier. Først og fremst de titlene som for all del måtte tas vare på, så en kategori for «kanskje» og til slutt en bunke med dem som skulle få gå. Min uvane er som regel at de to første kategoriene blir for store. Så denne gangen var jeg litt mer bestemt enn jeg pleier.