Nye 40 millionar skal snu Eirawater-minus

ERESFJORD / NESSET: Årsrapporten for 2017 viser at Eirawater AS kom ut med ei omsetning på 4,5 million kroner, og årsresultat på minus 12,8 millionar kroner. Dette trass i at hovudaksjonæren i fjor tilførte selskapet fleire titals millionar kroner.

– Investeringsfase

Underskotet legg likevel ikkje dempar på stemningar hos produsenten av flaskevatn på Nauste i Eresfjord.

– Vi tapte det doble av det vi omsette for i fjor, men vi er i ein investeringsfase der vi riggar oss for eit større volum, seier Olbjørn Kvernberg, lokal aksjonær og nestleiar i styret.

Det er no det saudiarabiskeigde selskapet Norwegian Water AS som er majoritetseigar med ein eigardel på 77 prosent, selskapet kom inn på eigarsida ved årsskiftet 2016/2017, og har tilført selskapet betydelege midlar.

Totalsatsing på nær 100 millionar

Kvernberg opplyser at dei nye eigarane så langt har gått inn med 40 millionar kroner, og i løpet av 2018 og 2019 vil tilføre nye 30–40 millionar kroner.

– Frå før av hadde vi som starta opp her, lagt ned om lag 20 millionar, så totalt blir satsinga nær 100 millionar. Det er i den storleiken som må til, seier Kvernberg.

– Korleis skal ein klare å tene inn dette?

– Ved større produksjon og omsetning. Planen er å tene pengar frå 2020, då må volumet opp. Om aktørane her ikkje hadde trudd dei skal få pengane igjen, hadde dei ikkje investert, seier Kvernberg. Og legg til at andre norske produsentar av flaskevatn har investert minst like mykje.

Har trua

– Vi har trua, dette skal bli bra, seier Grete Morewood, administrasjons- og logistikkansvarleg ved fabrikken i Eresfjord. Og poengterer at det til no har vore jobba mykje med ting som kostar, men som enno ikkje har gitt avkastning; mellom anna rapportar, godkjenningar og produktutvikling som flaskedesign.

– Men no ser vi at det begynner å gi resultat, seier Morewood.

Oppgraderer fabrikken

Ved fabrikken i Eresfjord er dermed ei rekke tiltak på gang: Nye og lettare glasflasker skal inn i produksjonen, ny tappemaskin skal inn, nytt CO2-anlegg skal på plass, og lageret må utvidast – til dette er det kjøpt opp 11 mål for å gi plass til utviding av fabrikkbygget.

Nytt brand, ny brønn

Det er også etablert ei ny kjelde i nærleiken av den første kjelda som fabrikken bruker. Denne skal gi vatn til det nye flaskevatnet «Vinter».

– Ved nytt merke, er det krav om ny kjelde. Medan Eira er eit eksklusivt produkt i glasflasker og plastflasker primært retta mot restaurantar og festbord, får Vinter heilt annan emballasje, og er retta inn mot butikkmarkanden. Vinter er eit konsept dei nye eigarane hadde med seg, dette er tiltenkt eksport til USA og Kina. Den kjem ikkje for sal her til lands, opplyser Kvernberg. Prosessen med det nye merket er godt i gang, og er venta ferdig i løpet av året.

Design på Vinter-flaska er enn så lenge hemmeleg.

250.000 flasker til Gulf-land

Eirawater sluttfører for tida godkjenningar for eksport til landa ved Persia-golfen. Med godkjenninga på plass, vil bedrifta i løpet av hausten sende sin første store leveranse på 250.000 flasker vatn frå Eresfjord til dette området.

– Dette svarar til halvparten av årsproduksjonen vår per no, i fjor gjekk det ut 500.000 flasker frå anlegget her, seier produksjonsleiar Michael Rook.

Mangedoblar kapasiteten

Når det nye utstyret er på plass neste år, vil kapasiteten bli femdobla. I 2020 reknar Kvernberg med at det er snakk om ei tidobling.

– Blir det da også fleire arbeidsplassar lokalt?

– Det nye utstyret er meir automatisert, så det vert ikkje fleire arbeidsplassar. Men investeringane gir ringverknader elles for ei bygd som Eresfjord, poengter Kvernberg. Eirawater AS har i dag sju tilsette lokalt, tre i Oslo og ein i Dubai.