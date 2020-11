– Ser fram til Stortinget

Per Vidar Kjølmoen fikk 99 av 134 stemmer som Arbeiderpartiets toppkandidat til Stortingsvalget. – Det er kjekt å vite at jeg har så brei støtte i partilagene i fylket. Det gir inspirasjon til den kommende valgkampen, sier Per Vidar Kjølmoen (47) til Romsdals Budstikke.