Det norske forsvarsbudsjettet øker dermed fra 91 milliarder kroner til 104 milliarder allerede i år. Her er milliardene som skal styrke Ukrainas forsvarsevne, inkludert.

De 7 milliardene som skal gå til det norske Forsvaret, er fordelt på 2 milliarder for å øke den operative evnen, og 5 milliarder til å starte arbeidet med den nye langtidsplanen allerede i år.

Planen er fremdeles til behandling i Stortinget, men regjeringen har valgt å forsere deler av planene for å kunne komme raskt i gang med de mest presserende tingene.

Styrker «alt»

Alle domener skal styrkes, ifølge Støre.

– Det betyr at vi fremskynder oppstart og gjennomføring av tiltak innenfor eiendom, bygg og anlegg som sårt trenger utbedring. Og vi vil ikke minst fremskynde anskaffelsen av luftvern, sa Støre på en pressekonferanse torsdag formiddag.

– Vi skal øke den operative evnen til Forsvaret. 2 milliarder kroner går til å trene, øve og fly mer, og for å håndtere den ekstraordinære kostnadsveksten, la han til.

Når Nato-krav

De økte midlene betyr også at Norge når Natos toprosentmål i løpet av 2024.

– Jeg har vært opptatt av at Norge bør komme seg på lista over de som har et mål om å nå 2 prosent. Og gitt den situasjonen vi står i, så er det riktig at Norge tar det skrittet nå, sier Støre til NTB.

– Innen 2036 skal Forsvarsbudsjettet være på 166 milliarder 2024-kroner, sa statsministeren.

Det er en økning på 80 prosent fra årets budsjett.

Kraftig økning siden 2021

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) var også til stede på pressekonferansen.

– Da vi overtok høsten 2021, var forsvarsbudsjettet snaut 65 milliarder kroner. Nå blir det nesten 105, sa Vedum.

– Det er godt innenfor handlingsregelen og et trygt økonomisk opplegg. Men forsvar, sikkerhet og beredskap vil bli hovedprioritet fordi verden er så tøff. I bunnen gjør vi dette for å unngå krig, sier Vedum til NTB.

– Ambisiøs plan

Gram slår fast at regjeringens forslag til ny langtidsplan er ambisiøs.

– Tung satsing som er nødvendig for å møte de sikkerhetspolitiske utfordringene vi står overfor, sa forsvarsministeren.

En av hensiktene til regjeringen med å gå så tidlig ut er at Forsvaret nå raskt kan starte jobben med å få inn anbud og inngå kontrakter på vedlikehold og anskaffelser i inneværende år.

– Vi er jo allerede i gang med et løft. Men vi får nå vedlikeholdt enda mer av bygningsmassen, og vi får satt i gang flere byggeprosjekt som skal huse flere folk raskere. Og vi vil kjøpe inn mer av det som kalles stridsavgjørende ammunisjon, sier Gram.

– Helt nødvendig

Regjeringen la fram Forsvarets langtidsplan i april, og denne skal behandles i Stortinget.

– Vi tar forbehold om det, men det er viktig å komme i gang, sa Støre.

Høyres forsvarspolitiske talsperson Hårek Elvenes kaller bevilgningen for helt nødvendig.

– Oppbyggingen av Forsvaret må forseres i lys av den sikkerhetspolitiske situasjonen. Bevilgningen må hurtigst mulig omsettes i økt nasjonal kampkraft, sier han.

Også Venstre er fornøyd med regjeringens grep for å styrke forsvaret.

– Venstre har vært veldig opptatt av at langtidsplanen også skal bli en akuttplan. Derfor er det bra at regningen nå forserer satsinger som er helt nødvendig og som haster i en ny sikkerhetspolitisk situasjon, sier Venstre-leder Guri Melby