– Det enkle svaret er at det står mye igjen. Det er masse å arbeide med her, både når gjelder økonomi og en del andre spesifikke spørsmål. Men vi er godt i gang, og partene har arbeidet godt, sier mekler Carl Petter Martinsen hos Riksmekleren til NTB tirsdag kveld knappe to timer før meklingsfristen.

16.700 bygningsarbeidere i går ut i streik onsdag hvis meklingen ikke kommer i mål. Meklingsfristen er ved midnatt.

Og det et ligger an til en lang kveld, anslår mekleren.

– Ja, jeg tror jeg må kunne si det. Det er vel få muligheter til å komme i land før fristen slik det ser ut nå, sier Martinsen.

– Ikke gitt opp

Men partene har mange ting på bordet som det jobbes med, og mekleren er optimistisk over å skulle klare å unngå storstreik.

– Optimist må man alltid være. Det er jeg også i denne meklingen. Det er mange temaer og innfløkte, kompliserte spørsmål som er ganske langdryge å få tygget igjennom.

– Vi har ikke gitt opp å komme fram til en samlet løsning for alt meklingen omfatter. Men mengden av spørsmål er egentlig på det nåværende tidspunkt det sentrale. Vi har masse å jobbe med.

– Er det fare for streik?

– Det ligger i kortene at det alltid er. Men å gradere det, det har jeg ikke noe spesielt lyst til. Vi jobber på, svarer Martinsen.

900 bedrifter

Etter nesten 20 timer på overtid kom partene i frontfaget i havn med sin mekling søndag. En samlet ramme på 5,2 prosent skal sikre økt kjøpekraft, hvis beregningene som ligger til grunn, er korrekte.

Nå står altså byggfagene for tur, hvor utgangspunktet fra frontfaget kan bli vanskelig. Byggebransjen har sett fallende etterspørsel, økte renter og dyrere materialer sette preg på aktiviteten de siste årene, skriver E24. Salget av nye boliger og igangsettinger hadde den svakeste februarmåneden som er målt.

Mandag startet den tvungne meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Byggenæringen hos Riksmekleren, hvor fristen altså går ut ved midnatt natt til onsdag.

Streikeuttaket er fordelt på nesten 900 bedrifter. I tillegg til lønn og etter- og videreutdanning, er det en avtale som regulerer arbeids- og reisetid et viktig tema i forhandlingene.

Det er flere store entreprenører som rammes av streik om partene ikke blir enige, blant annet Veidekke, Peab og Skanska.