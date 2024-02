Det opplyser brannvesenet i Kansas City i delstaten Missouri.

Tilstanden oppgis som kritisk for tre av de ni sårede. Skadeomfanget er alvorlig for fem andre, og ikke livstruende for den niende, uttaler en talsmann for brannvesenet til nyhetsbyrået AFP.

Politiet opplyser at de to som er pågrepet, var væpnet.

Situasjonen var onsdag kveld norsk tid uavklart, og politiet oppfordret folk som oppholdt seg på og rundt jernbanestasjonen Union Station, om å forlate stedet.

Skytingen skjedde vest for Union Station, nær et parkeringshus, ifølge en uttalelse fra Kansas City-politiet.

Videoopptak viser kaotiske scener utenfor stasjonen idet politibetjenter stormet inn i bygningen mens folk som hadde feiret Super Bowl-seieren, søkte ly.

Kansas City Chiefs vant 25–22 på overtid over San Francisco 49ers i den amerikanske fotballfinalen natt til mandag norsk tid.

Kansas City Chiefs ble dermed Super Bowl-mestere for andre år på rad og tredje gang på fem år.