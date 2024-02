Han falt i vannet ved båthavnen i Brønnøysund søndag ettermiddag, opplyser sønnen Stein Eirik Bastesen til avisa.

Bastesen ble 78 år gammel.

Han ble valgt som stortingsrepresentant for Tverrpolitisk folkevalgte i 1997, dannet så Kystpartiet i 1999 og satt på Stortinget for Nordland fram til 2005. I mars 2005 ble han erstattet som partileder av Skjervøy-ordfører Roy Waage. Bastesen var blant annet godt kjent for å kjempe for gjenopptakelse av norsk hvalfangst.

Drukningsulykke

Brønnøysunds Avis skrev tidligere søndag at en mann hadde omkommet etter å ha falt i vannet Brønnøyosen, også kjent som Meieriosen. Politiet fikk melding fra akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) klokken 15.59.

– Personen hadde vært ute på en pir og falt i vannet. Døra til småbåthavna krever nøkkel, men forbipasserende kom seg inn og startet livreddende førstehjelp som ambulansemedarbeiderne overtok da de kom til stedet. Men livet sto ikke til å redde, sier politiets operasjonsleder Remi Johansen til avisa.

Konflikt med Fiskeridirektoratet

Steinar Bastesen var fisker og hvalfanger av yrke og ble født i Dønna i 1945. Han var svært aktiv i fiskernes organisasjoner. Bastesen var blant annet leder i Norges Småkvalfangerlag fra 1984 til 1996 og formann i Brønnøy distriktsfiskarlag 1977-1992. Han representerte Høyre i Brønnøy kommunestyre fra 1977 til 1991.

I sitt virke som fisker var han senere i en langvarig konflikt med Fiskeridirektoratet, som fratok ham en rekke kvoter som de mente var tildelt ham feilaktig i 2005. En langvarig rettslig konflikt endte med at Bastesen fikk tilkjent erstatning i 2013.

Ble kastet som partileder

Tross at han var grunnlegger av Kystpartiet, var ikke Bastesens tilværelse i partiet helt ukontroversiell. I 2006 ble han og resten av ledelsen kastet fra hovedstyret, og Bastesen mistet dermed nestledervervet han hadde fått året før.

Så ble Bastesen ekskludert fra partiet i april 2008, angivelig fordi han hadde opptrådt illojalt og skadet partiets omdømme. Deretter stilte han igjen for Tverrpolitisk folkevalgte, før han noen år senere var tilbake i varmen for Kystpartiet.