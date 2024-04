– Det er ikke noe drama knyttet til dette. Det føles riktig nå. Selv om AUF har vært mitt hjem halve livet mitt, og det selvfølgelig blir trist og vemodig å si takk for nå i oktober. Men en gang AUFer, alltid AUFer som vi sier, sier hun til VG.

Arbeiderpartiet falt fra med 9,5 prosentpoeng ved skolevalget sist, fra 26,5 i 2021 til 17,5 prosent i 2023. Både Høyre og Frp ble større.

Bare sju prosent av unge menn oppga etter valget i fjor at de stemmer Ap.

– Det er altfor dårlig, og det skal vi gjøre noe med. Men jeg vil nevne at vi fram til i fjor har vunnet skolevalget siden 2015, sier hun videre.

Hoem tar et kraftfullt generasjonsoppgjør samme dag som hun varsler sin avgang.

– Vi er den første generasjonen etter krigen som kan få færre muligheter enn foreldregenerasjonen, mener hun.

– Unger bombes på Gaza, klimakrisen haster, vi unge mister troen på framtida. Solidaritet, fellesskap og rettferdighet trengs. Og for å få til det må vi ha et tydelig AUF som er klare til å gjøre det som må til for å forandre verden, sier hun i en uttalelse til NTB.

Hoem forteller at hun gleder seg til hard jobbing med hele laget hver eneste dag fram mot landsmøtet.