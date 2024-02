– Hun løslates da bevisforspillelsesfaren er redusert. Politiet mener å ha kontroll på våpenet som er benyttet, sier politiinspektør Henning Klauseie i Innlandet politidistrikt i en pressemelding.

Mistankegrunnlaget mot kvinnen, som er i 70-årene, er ikke svekket, ifølge politiet.

Våpenet ble funnet i fritidsboligen til samboerparet på Flisa, og politiet har hatt det i noen uker.

– Våpenet er grundig testet hos Kripos, og undersøkelsene konkluderer med at det med stor grad av sannsynlighet er dette våpenet som er brukt, sier politiinspektøren.

Politiet har tidligere opplyst at mannen som ble funnet død 30. desember i fjor, døde av et skudd i hodet. Han var i 70-årene.

Det var den siktede kvinnen som ringte AMK og varslet om dødsfallet. Politiet opplyste at mannen hadde et lite sår i hodet som politiet reagerte på, og at det derfor ble besluttet obduksjon.

Kvinnen har tidligere nektet straffskyld og sagt at hun ikke vet hvordan samboeren døde.

Det er ingen andre mistenkte eller siktede i saken, ifølge politiet, som 12. januar meldte at de hadde startet drapsetterforskning etter det som ble betegnet som et mistenkelig dødsfall.