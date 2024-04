Skal vi tro meteorologen kan de aller fleste vente litt til med å finne fram sommertøyet.

– Vi er inne i en periode som er relativt rolig, men kjølig, sier meteorolog Eirin Ristesund i Meteorologisk institutt til NTB.

Hun forteller at det aller peneste været de neste dagene blir å finne i nord.

– Her vil de lave temperaturene fortsette, men det er ikke noe nordlendinger flest klager på, for været er egentlig strålende. Penværet gjelder i stort sett hele Nord-Norge, men aller best vær er det trolig Nordland og Troms som får, sier hun.

Ifølge Ristesund blir det temperaturer ned mot minussiden, men mye sol kan gi fart på snøsmeltingen. Men det blir så å si fritt for nedbør gjennom helgen og starten på neste uke – det gjelder for hele landsdelen.

Usikkerheten begynner å melde seg inn mot mandag. Da er det lavtrykksaktivitet som kan gi nedbør, men det er uansett ikke mye det er snakk om. Den dårligste nyheten i nord er at det kan komme enkelte snøbyger i Øst-Finnmark torsdag og fredag – men heller ikke her vil de i så fall gjøre mye ut av seg.

– Det er generelt knallforhold i Nord-Norge, men dog fortsatt temperaturer som minner mer om vinter enn vår, sier Ristesund.

Værtaperen

– Skal vi peke ut en værtaper i helgen, så blir det Trøndelag og Møre og Romsdal, sier Ristesund.

Riktignok ser det greit ut fram mot helgen. Det er mot lørdag det snur – da trekker det inn nordavind og byger.

– Det kommer sluddbyger og ganske kald luft inn mot kysten av Trøndelag og Møre og Romsdal. Det er spesielt sør for Trondheimsfjorden og ned til Stad at det kan bli ordentlig grisevær lørdag, sier meteorologen.

Søndag vil det klarne opp, men ifølge meteorologene vil temperaturene holde seg lave – og inn mot neste uke blir det igjen muligheter for regn eller sludd.

– Lørdag ser det rimelig begredelig ut for Trøndelag og Møre og Romsdal sin del. Men etter det klarner det opp, men temperaturene … shortsen blir for de modige, for å si det sånn, sier hun.

Kan bli 20 centimeter snø

For resten av landet er det kontrastfylt – med muligheter for mye snø i Agder og fare for gress- og lyngbrann på Østlandet.

Torsdag vil et lavtrykk sneie kysten av Sørlandet, som vil gi litt regn sør for Bergen og på Østlandet. Det kan føre til muligheter for en del snø, spesielt i indre strøk av Agder.

– Det ser ut som det kan komme mellom 10 og 20 centimeter med snø mellom torsdag og fredag. Det store spørsmålet er om det blir kaldt nok til at det legger seg, eller om det smelter med en gang. Her er vi helt i grenseland, sier Ristesund.

I de store byene på Sørlandet vil dette komme som regn – det er i innlandet og opp i høyden det er gode muligheter for snø, og da snakker vi rundt Setesdal og i fjellet.

Fare for gress- og lyngbrann

I kystområdene i Vestfold og ytre Oslofjord vil det trolig komme litt regn, men det ser ut til at Oslo går klar av mesteparten av nedbøren.

– I Oslo og ellers på Østlandet ser det ut til at det blir relativt tørt, men med en mer skyet værtype enn de får lenger nord, sier meteorologen, som forteller at man i disse områdene vil få helt andre problemer enn hva man får i indre strøk av Agder.

Den største faren er at det blir såpass tørt at faren for gress- og lyngbrann kan begynne å melde seg.

– Snøen har forsvunnet, og den gamle vegetasjonen har begynt å titte fram. Når sola får jobbe med den, så tørker det fort – og hvis det først tar fyr og det blåser litt, så kan det spre seg fort, sier Ristesund.

Da er det verdt å minne om at det generelle bålforbudet startet 15. april – og varer til 15. september.