En heftig smak av Graceland på Rødseth gård

Næringsliv

Du må nesten se det før du tror det. Derfor denne bilderike reportasjen. På under to år har radarparet Marit Rødseth (42) og Terje André Morewood (37) lagt ned tusenvis av timer på et nesten uvirkelig kult USA-prosjekt på Rødseth gård i Hustadvika. De har jobbet nesten ustanselig, både dag og natt, etter pandemiens inntog. Dette fordi de begge jobber turnus og har lange friperioder innimellom. Sammen er de dynamitt, og det er nesten et slags Graceland i miniatyr de har bygd opp på den idylliske og innholdsrike gården på Rødseth, bare en kilometer fra Bunnpris Sylteosen, i retning Rødalen.