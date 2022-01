Etter 20 år er det slutt: - Utrolig sårt

Næringsliv

Gyda Nesdal Kjørsvik har sammen med mannen, Jon Helge Kjørsvik, drevet restaurant i Romsdalsgata 1 i 20 år. Først som driver av Dolly Dimples fra 2001, så Hos Gyda fra 2011. Nå er det eventyret over. I en uttalelse på Facebook skriver driverne at to år med covid-19 ble for tøft.