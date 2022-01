Satser stort i Nord-Norge – nå skal Classic Norway bygge nytt hotell

Næringsliv

Fra før eier og driver hotellkjeden Classic Norway AS Nyvågar rorbuhotell i Lofoten, Henningsvær bryggehotell og Reine rorbuer. For en tid tilbake kjøpte firmaet Lars Larsen brygga i Henningsvær, som de nå har revet. Nå er tomta gjort klar for å reise ett nytt hotell med i overkant av 30 rom og restaurant.