Får ny millionkontrakt på sjukehuset

I sommer med det klart at Hent AS ble innstilt som entreprenør for å bygge fellessjukehuset på Hjelset. Den kontrakten hadde en verdi på over 800 millioner kroner inkludert moms, og omfattet fundament, råbygg og tett bygg. Nå skal de også gjøre det innvendige arbeidet, og kontrakten har nok en gang verdi på 800 millioner kroner.