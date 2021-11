Tenker stort – slik skal de få flere turister til Molde

Næringsliv

Initiativet til samarbeidet kom fra Møre og Romsdal Idrettskrets, og består av Masterplan Reiseliv 2030, Molde kommune, Moldejazz, Molde Idrettsråd og hotellene i byen. Målet er å få til enda flere nasjonale og internasjonale arrangementer i regionen.

Mandag 8. november inviterer de alle fra lag og foreninger, idrettslag, næringsliv og reiseliv, samt kommunen til gratis inspirasjonsforedrag om arrangementsturisme i Bjørnsonhuset.

– Vi må løfte sammen om vi skal bli bedre på arrangementsturisme. Vi vil at Molde er en by som tilrettelegger for, og er god til å tiltrekke seg arrangement av alle slag. Vi har i dag noen gode store arrangementer og vi har gjort en del investeringer i Molde-regionen som vi bør dra veksel på, sier Hilde Bergebakken i Masterplan Reiseliv 2030.

Positive ringvirkninger

Om man lykkes på området, vil det bety mye for næringslivet i området.

– Er du deltaker i NM eller deltar på en konferanse i Molde, så har du kanskje med deg familie. Eller så oppdager du området, og kommer tilbake hit. Et arrangement har positive ringvirkninger på flere områder, sier Bergebakken.

De håper at samarbeidet gjør at det blir lettere for et lag eller en forening å tørre og søke om å holde et større arrangement.

– Vi er allerede gode, men ønsker å bli enda bedre. Og det kan være hvilket som helst arrangement – ikke bare idrett – derfor ønsker vi å ha denne kvelden hvor vi håper flest mulig møter opp, sier Bergebakken.

Arrangementsturisme

Arrangementsturisme var et nytt begrep for flere i samarbeidet da de startet opp.

– Det er jo litt nytt for oss, men jeg merker jo hvor viktig det er for hotellene når vi for eksempel arrangerer ski-NM. I tillegg er jo idretten mye mer enn bare selve sporten. Det arrangeres jo lederutdanninger, konferanser, idrettsting og masse kurs hele tida, sier idrettskonsulent Tore Birkeland i Molde kommune.

Og hotellene står klare til å ta imot så mange arrangementsturister som mulig.

– Molde er en tett by med over 500 hotellrom midt i byen. De aller fleste av dem er familierom, sier Mona Hoem fra Scandic Seilet.

Foredrag

Til Bjørsonsalen kommer flere kjente foredragsholdere.

– Knut-Eirik Dybdal er direktør i Artic Race og vil fortelle om hva de har fått til der. Per Lund er rådgiver for idrett og frivillighet i Trøndelag, og har hatt stor suksess med å få større arrangement til sin region. Og Tom Erik Heimen har arrangementserfaring fra World Base Race og Ekstremsportveka, sier Bergebakken.

I tillegg kommer det lokale navn som har hatt suksess i regionen.

– Kolbjørn Stølen forteller om Midsundtrappene, festivalsjef i Moldejazz, Mariann Bjørnelv, kommer og Thomas Sandhaug fra Molde 7 topper kommer.

Dagen avsluttes med workshop og gruppearbeid om hva din forening kan trekke til Molde.