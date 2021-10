Gjør knallsuksess med brønnbåter

Næringsliv

Med sine 16 båter fraktet Rostein levende laks og ørret for over 1,17 milliarder kroner i fjor. Dette resulterte i et overskudd på hele 318,9 millioner kroner, en økning på over 80 millioner kroner fra året før. Aldri før har de tjent mer eller hatt større overskudd enn i fjor.