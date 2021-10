Klarsignal til hotellsatsing: – Et enormt kvalitetsstempel

Næringsliv

– Dette hotellet kan bety veldig mye for Hustadvika som reisemål. Det er et enormt kvalitetsstempel for det vi har her, sa Hans Bjarne Tennøy fra Arbeiderpartiet da detaljplanene for hotellet ble behandlet som en ekstrasak i kommunestyret torsdag. Tennøy var initiativtaker til den mye omtalte Masterplanen for reiselivet i Hustadvika, og mener landskapshotellet passer perfekt inn i planen.