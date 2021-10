Full krasj - uten en skramme

Næringsliv

Norge trenger flere sjåfører. Derfor er en samlet transportbransje nå på turne landet rundt med kampanjen "Følg drømmen – ikke strømmen 2021". Målet er å få ungdom til å velge en framtid som sjåfører. For nå haster det å få snudd en negativ utvikling. Ferske undersøkelser viser at det er behov for minst 2500 nye yrkessjåfører hvert år bare fram til år 2030.