Stine (39) sitt grep for butikken førte til at omsetningen økte med over 1 million kroner: – Vi føler oss hjemme her

Næringsliv

– Vi hadde lyst til å bytte lokaler for å bli litt mer synlige i bybildet, og har fått mange nye kunder etter flyttingen. Disse lokalene er helt perfekte for oss. Folk faller på en måte mer innom enn før, mens tidligere måtte folk vite hvor vi var for å handle hos oss. Vi er veldig fornøyd med å ligge på bakkeplan i Storgata, og føler oss veldig hjemme her, sier Stine Solli Kaasen om butikken sin IMF Interiør AS i Molde sentrum.