Full støtte fra fylkespolitikerne til kompetansesenteret på Reknes

For å lage et best mulig kompetansemiljø for offentlige bygninger, er planen at bygg- og eiendomsforvaltningen i Molde kommune og fylkeskommunen flytter sammen under samme tak i et kontorbygg i Julsundvegen 49 i Molde. Fylkespolitikerne støtter dette.