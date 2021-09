Jørgen Ask Bakke (31) har vore leiar for aktivitetssenteret halve livet – no jublar han for nye midler

Næringsliv

Dei 400.000 kronene blei tildelt frå Nasjonal tilskotsordning frå barne-, ungdom- og familiedirektoratet (Bufdir) for å inkludere barn og unge. For desse midlane er det no innkjøpt fleire og nye kajakker, SUP-brett, masse våtdrakter i alle storleikar, redningsvester og anna verneutstyr, telt og turmateriell tilpassa maritime aktivitetar og ikkje minst kjøp av instruktørhjelp for kursing i «Våttkurs Grunnkurs Hav». Det nyrenoverte MAKS-naustet er med det breddfullt av utstyr som er klart for gratis utlån.