Begrenses bilkjøringa til terminalen?

Næringsliv

MOLDE: Forholdene ved Molde trafikkterminal på langt nær trygge nok. Det mener hovedvernombud Harald Sehm i Vy Buss AS. I intervjuet med Romsdals Budstikke onsdag pekte Sehm på de uoversiktlige og krevende forholdene på terminalen for busspassasjerer og bussjåfører. Busselskapene, tillitsvalgte og vernetjenesten ber om at det blir gjort utbedringer snarest for å gjøre terminalområdet mer trafikksikkert.