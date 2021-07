Juan (54) jobber i en av bodene som selger lekevåpen: – Bra at politiet reagerer

Næringsliv

Tirsdag aksjonerte politiet mot ungdom som hadde blitt observert med noe som liknet på en pistol. Bodselgerne like ved, som selger lekevåpen, sier til Romsdals Budstikke at de ikke så noe til den omtalte situasjonen. Politiet på sin side har de siste dagene rykket ut to ganger, etter meldinger om våpenliknende gjenstander i Molde og på Sunndalsøra.